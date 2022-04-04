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COVID-19'da 12 bin 647 vaka, 40 ölüm

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 Vaka Tablosunu açıkladı. 12 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, COVID-19 nedeniyle 40 kişi vefat etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanlığı, Günlük COVID-19 Tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saat içinde 236 bin 343 test yapıldı. 12 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı. 40 kişi vefat etti. 13 bin 958 kişi iyileşti.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,37, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,10 olarak kayıtlara geçti.

Bugüne kadar 147 milyon 97 bin 462 doz aşı yapıldı

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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