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COVID-19'da 13 bin 367 vaka, 45 ölüm

Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 362 COVID-19 testi yapıldı, 13 bin 367 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi yaşamını yitirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanlığı, verilerine göre, Türkiye'de 13 bin 367 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 14 bin 858 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,36, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,09 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 57 bin 130 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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