COVID-19'da 14 bin 364 yeni vaka, 61 ölüm

Sağlık Bakanlığı verilerine göre bugün 272 bin 435 test yapıldı, 15 bin 526 kişi iyileşti. Hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e düştü. Bugün yapılan testler sonucu 14 bin 364 kişinin testi ise pozitif çıktı.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,33, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,08 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 823 bin 531 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.