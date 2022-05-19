COVID-19'da 1485 yeni vaka, 4 ölüm

COVID-19'da son 24 saat içinde bin 485 yeni vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 oldu. Toplam 137 bin 730 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 389 olarak kaydedildi.



En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,48 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,18 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 663 bin 432’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.