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COVID-19'da 1534 yeni vaka, 7 ölüm

COVID-19'da son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybetti, bin 534 yeni vaka kaydedildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanlığı verilerine göre bugün bin 534 yeni vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7 oldu. Toplam 134 bin 27 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 673 olarak kaydedildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,47 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,17 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 620 bin 847’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı ise sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

COVID-19'da 1778 yeni vaka, 8 ölüm

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