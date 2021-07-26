COVID-19'da 16 bin 809 yeni vaka, 63 ölüm
Sağlık Bakanlığı günlük COVID-19 vaka tablosu ve aşı haritasını açıkladı. Buna göre, son 24 saatte Türkiye'de 16 bin 809 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.
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Vaka sayılarını kontrol altına tutmanın güçleştiğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin acı sonuçlara yol açabileceğini söyledi.
Vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/h04jKF887Z— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 26, 2021
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