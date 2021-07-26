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COVID-19'da 16 bin 809 yeni vaka, 63 ölüm

Sağlık Bakanlığı günlük COVID-19 vaka tablosu ve aşı haritasını açıkladı. Buna göre, son 24 saatte Türkiye'de 16 bin 809 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Vaka sayılarını kontrol altına tutmanın güçleştiğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin acı sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

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