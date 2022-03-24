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COVID-19'da 16 bin 894 yeni vaka, 77 ölüm

Saglık Bakanlığı, COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 16 bin 894 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi vefat etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bugün 298 bin 461 COVID-19 testi yapıldı, 16 bin 894 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 553 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,31, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,06 olarak kayıtlara geçti.

Toplam uygulanan aşı sayısı 146 milyon 675 bin 886 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

 

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