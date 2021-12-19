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COVID-19'da 16 bin 910 vaka, 171 ölüm

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saat içinde vaka sayısı 16 bin 910'a düştü, 171 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgındaki son durumla ilgili sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Salgının sonuçlarının günlük tablodaki verilerle ölçülemeyeceği bir dönemdeyiz. Hayatın tamamını etkileyen Covid-19’un sağlık dışı etkileri zaten öngörülüyordu. Toplumca bize düşen, bu kritik mücadelenin hayatı savunmak anlamına geldiğini bilip, salgın şartlarını hızla aşmaktır." 

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koronavirüs COVID GÜNLÜĞÜ