COVID-19'da 16 bin 910 vaka, 171 ölüm
Sağlık Bakanlığı, COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saat içinde vaka sayısı 16 bin 910'a düştü, 171 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgındaki son durumla ilgili sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:
"Salgının sonuçlarının günlük tablodaki verilerle ölçülemeyeceği bir dönemdeyiz. Hayatın tamamını etkileyen Covid-19’un sağlık dışı etkileri zaten öngörülüyordu. Toplumca bize düşen, bu kritik mücadelenin hayatı savunmak anlamına geldiğini bilip, salgın şartlarını hızla aşmaktır."
Salgının sonuçlarının günlük tablodaki verilerle ölçülemeyeceği bir dönemdeyiz. Hayatın tamamını etkileyen Covid-19’un sağlık dışı etkileri zaten öngörülüyordu. Toplumca bize düşen, bu kritik mücadelenin hayatı savunmak anlamına geldiğini bilip, salgın şartlarını hızla aşmaktır. pic.twitter.com/AU8hqhhmFU— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 19, 2021