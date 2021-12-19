COVID-19'da 16 bin 910 vaka, 171 ölüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgındaki son durumla ilgili sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Salgının sonuçlarının günlük tablodaki verilerle ölçülemeyeceği bir dönemdeyiz. Hayatın tamamını etkileyen Covid-19’un sağlık dışı etkileri zaten öngörülüyordu. Toplumca bize düşen, bu kritik mücadelenin hayatı savunmak anlamına geldiğini bilip, salgın şartlarını hızla aşmaktır."