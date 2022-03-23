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COVID-19'da 17 bin 161 yeni vaka, 84 ölüm

Sağlık Bakanlığı COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. Türkiye'de 17 bin 161 yeni vaka kayıtlara geçti, 84 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 23 Mart’ta Türkiye'de 17 bin 161 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 84 oldu. Bir günde toplam 301 bin 14 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 20 bin 309 olarak kaydedildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,30 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,06 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 618 bin 996’e yükseldi.

İki doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

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