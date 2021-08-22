COVID-19'da 18 bin 622 yeni vaka, 206 ölüm
Sağlık Bakanlığı, COVID-19 günlük vaka sayısı ve aşı verilerini paylaştı. Buna göre COVID-19'da 18 bin 622 yeni vaka tespit edildi, 206 kişi hayatını kaybetti.
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Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşı ile başarmak mümkün. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/9dzIhV02ne— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 22, 2021
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