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COVID-19'da 18 bin 622 yeni vaka, 206 ölüm

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 günlük vaka sayısı ve aşı verilerini paylaştı. Buna göre COVID-19'da 18 bin 622 yeni vaka tespit edildi, 206 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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