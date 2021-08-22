COVID-19'da 18 bin 622 yeni vaka, 206 ölüm

Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşı ile başarmak mümkün. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/9dzIhV02ne