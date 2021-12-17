COVID-19'da 18 bin vaka, 190 ölüm
COVID-19 vaka tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saat içinde 18 bin 141 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti.
Israrla öneriyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ani vaka artışlarıyla birlikte aşıların ylan varyantlara karşı etkisini artırdığını belirterek, aşı takvimi üzerinden üç aydan fazla geçen vatandaşlara hatırlatma dozunu yaptırmalarını ısrarla önerdiklerini belirtti.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından şunları söyledi:
"Hatırlatma dozu Türkiye’de erken uygulanmaya başladı ve ani vaka artışları yaşanmadı. Bu doz, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini de artırıyor. Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yaptırmasını ısrarla öneriyoruz."
Hatırlatma dozu Türkiye’de erken uygulanmaya başladı ve ani vaka artışları yaşanmadı. Bu doz, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini de artırıyor. Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yaptırmasını ısrarla öneriyoruz. pic.twitter.com/8RndpXmUNr— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 17, 2021