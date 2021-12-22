COVID-19'da 19 bin 95 vaka, 179 ölüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgında aşının önemine vurgu yaparak, "Turkovac milletimize hayırlı olsun dedi. Hatırlatma dozunun bir an önce yapılması gerektiğini hatırlatan Koca şunları ifade etti:

"Salgının seyrini aşı değiştirdi. Artık kendi aşımız kendi gücümüz var. Tukovac milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bize düşen bir an evvel hatırlatma dozunu olmak ve tedbirlere uymak. Birlikte salgını gündem olmaktan çıkaracağız."