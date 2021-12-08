COVID-19'da 20 bin 874 yeni vaka, 192 ölüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı karşıtlarının aşıya karşı önyargı yarattıklarını belirterek, "İnsanlarımızı aşıdan önyargılarla korkutmaya çalışanlar na kazandı" diye sordu. Aşıya karşı pişman olmayı beklemeyin uyarısı yapan Koca, "aşı alınması gereken bir karar" dedi.

Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"İnsanlarımızı aşıdan önyargılarla korkutmaya çalışanlar NE KAZANDI? Hatalı kararlarınsa sonucunu biliyoruz. Yoğun bakımlarda yatan Covid-19 hastalarının önemli bölümü hiç aşı yaptırmamış veya aşısı tam olmayan kişiler. Aşı, alınması gereken bir karar. Pişman olmayı beklemeyin."