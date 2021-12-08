COVID-19'da 20 bin 874 yeni vaka, 192 ölüm
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saat içinde 20 bin 874 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı karşıtlarının aşıya karşı önyargı yarattıklarını belirterek, "İnsanlarımızı aşıdan önyargılarla korkutmaya çalışanlar na kazandı" diye sordu. Aşıya karşı pişman olmayı beklemeyin uyarısı yapan Koca, "aşı alınması gereken bir karar" dedi.
Koca'nın açıklaması şu şekilde:
"İnsanlarımızı aşıdan önyargılarla korkutmaya çalışanlar NE KAZANDI? Hatalı kararlarınsa sonucunu biliyoruz. Yoğun bakımlarda yatan Covid-19 hastalarının önemli bölümü hiç aşı yaptırmamış veya aşısı tam olmayan kişiler. Aşı, alınması gereken bir karar. Pişman olmayı beklemeyin."
İnsanlarımızı aşıdan önyargılarla korkutmaya çalışanlar NE KAZANDI? Hatalı kararlarınsa sonucunu biliyoruz. Yoğun bakımlarda yatan Covid-19 hastalarının önemli bölümü hiç aşı yaptırmamış veya aşısı tam olmayan kişiler. Aşı, alınması gereken bir karar. Pişman olmayı beklemeyin. pic.twitter.com/NF67X5okDK— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 8, 2021