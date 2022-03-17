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COVID-19'da 21 bin 354 vaka, 101 ölüm

Sağlık Bakanlığı COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. 17 Mart’ta Türkiye'de 21 bin 354 yeni vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 101 oldu. Bir günde 319 bin 260 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 619 olarak kaydedildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,26 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,03 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 377 bin 915’e yükseldi.

İki doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

COVID-19'da 22 bin 345 yeni vaka, 118 ölüm

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