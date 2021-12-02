COVID-19'da 21 bin 747 vaka, 192 ölüm
Türkiye'de son 24 saat içinde 21 bin 747 yeni vaka tespit edildi, COVID-19 nedeniyle 192 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. Buna göre, Türkiye'de 192 kişi daha COVID-19'a bağlı nedenlerden hayatını kaybetti. 21 bin 747 yeni vaka kayda geçti.
Bakan Koca, aşıya önem vererek tedbirlerin ilk günkü gibi sıkı tutulması gerektiğini söyledi.
Koca, "Salgın hayatı değiştirdi, salgın boyunca da değişimler yaşadık. Bu değişimlerden biri aşının bulunmasıyla önlemlerin kısmen esnekleşmesi oldu. Bugün, hayat kalitelerimiz için aşıya çok önem vermeliyiz. Tıpkı, ilk günlerde tedbirlere verdiğimiz önem kadar. Ve dikkatli olmalıyız." ifadelerini kullandı.
Salgın hayatı değiştirdi, salgın boyunca da değişimler yaşadık. Bu değişimlerden biri aşının bulunmasıyla önlemlerin kısmen esnekleşmesi oldu. Bugün, hayat kalitelerimiz için aşıya çok önem vermeliyiz. Tıpkı, ilk günlerde tedbirlere verdiğimiz önem kadar. Ve dikkatli olmalıyız. pic.twitter.com/DvYWrEojQh— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 2, 2021