COVID-19'da 22 bin 687 vaka, 198 ölüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde yoğun bakımlarda yatan hastaların büyük çoğunluğunun hiç aşı yaptırmamış veya aşılarını eksik yaptırmış kişilerden oluştuğunu belirterek, aşılı kişilerin hastalığı büyük oranda hafif geçirdiğini hatırlattı.

Koca, şunları ifade etti:

"Türkiye’nin her yerinde yoğun bakımda yatan Covid-19 hastaları var. Bunların önemli bir bölümünün hiç aşı yaptırmamış veya aşıları eksik kişiler olması tesadüf değil. Aşılı kişilerin hastalığı büyük oranda hafif geçirmesi de tesadüf değil. Geride kalan 10 ayın sonuçlarına güvenin."