COVID-19'da 22 bin 898 yeni vaka, 91 ölüm

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,28, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 44,51 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 41 milyon 142 bin 569'u birinci doz, 27 milyon 624 bin 886'sı ikinci doz, 5 milyon 42 bin 22'si üçüncü doz olmak üzere 73 milyon 809 bin 477'ye yükseldi.

Tekirdağ ve İzmir'in aşı haritası maviye döndü

En az bir doz aşılananların oranının yüzde 75'i aştığı Tekirdağ ve İzmir'in, aşı haritasındaki rengi maviye döndü. Böylece ülke genelinde, en az bir doz aşılananların oranının yüzde 75'i geçtiği il sayısı, Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir olmak üzere 10'a yükseldi.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

"Aşınızı olun, tedbirlere uyun"

Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artış hızı azalma eğiliminde. Bunu kalıcı hale getirecek olan biziz. Tedbirden taviz vermeden aşınızı olun." ifadelerini kullandı.