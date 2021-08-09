COVID-19'da 23 bin 731 yeni vaka, 117 ölüm

Buna göre son 24 saatte Türkiye'de 23 bin 731 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 117 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz. https://t.co/7wdZ2ssc4J pic.twitter.com/3ujCfQ6Es9 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 9, 2021