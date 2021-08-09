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COVID-19'da 23 bin 731 yeni vaka, 117 ölüm

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 günlük vaka sayısı ve aşı durumunu belirten haritayı açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Buna göre son 24 saatte Türkiye'de 23 bin 731 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 117 kişi hayatını kaybetti. 

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koronavirüs