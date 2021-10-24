COVID-19'da 24 bin 792 yeni vaka, 195 ölüm

Sağlık Bakanlığı COVID-19 vaka tablosunu açıkladı, buna göre Türkiye'de son 24 saat içinde 24 bin 792 kişinini testi pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, aşı olanların hastalığı genellikle hafif atlattığını belirterek, aşının vücudu önceden koruma altına aldığını söyledi.

Aşı yaptırmanın risklere karşı koruma sağladığını belirten Koca şu ifadeleri kullandı:

"Tablo, belirtileri ciddi veya hafif, aramızdan 24.792 kişiye daha virüs bulaştığını söylüyor. Aşılı olanların hastalığı genellikle hafif geçirdiğini biliyoruz. Aşı vücudu önceden korumaya alıyor. Risklere karşı dikkatli, aşınızı yaptırarak da hastalığa karşı baştan güçlü olun."



