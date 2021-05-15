COVID-19'da 24 saatte 11 bin 472 vaka, 236 can kaybı

Sağlık Bakanlığı COVID-19 bilgilendirme sayfasında, Türkiye'nin son 24 saatteki COVID-19 tablosu paylaşıldı.

Tabloya göre, 24 saatte 236 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 44 bin 537'e yükseldi.

Tabloya göre bu güne kadar 50 milyon 667 bin 653 test yapıldı. Bugün yapılan 204 bin 637 testten 11 bin 472 yeni vaka tespit edildi. Yeni hasta sayısı, 1 bin 084 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bgüne kadar yopalan toplam test sayısı, 50 milyon 667 bin 653'e, vaka sayısı 5 milyon 106 bin 862'ye toplam vefat sayısı 44 bin 537'ye ağır hasta sayısı 2 bin 563'e iyileşen hasta sayısı ise 4 milyon 932 bin 838'e çıktı.