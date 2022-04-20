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COVID-19'da 24 saatte 18 kişi hayatını kaybetti

COVID-19 vaka tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 18 kişi virüsten hayatını kaybetti, 3 bin 668 yeni vaka kayıtlara geçti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye'de bir günde toplam 158 bin 523 test yapıldı, iyileşen hasta sayısı 17 bin 857 oldu.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,42 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,13 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 386 bin 767’e yükseldi.

İki doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

COVID-19'da 4 bin 217 yeni vaka, 23 ölüm

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