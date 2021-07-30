COVID-19'da 24 saatte 22 bin 83 yeni vaka, 69 ölüm
Sağlık Bakanlığı, COVID-19 vaka tablosu ve aşı haritasını açıkladı. Buna göre son 24 saat içinde Türkiye'de 22 bin 83 yeni vaka kayda geçti, 69 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları aşı olmaları konusunda uyararak, vakit kaybetmeden aşı olmalarını istedi.
Bakan Koca, "Vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altına tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır. Vakit kaybetmeden, gece gündüz demeden, haftasonu demeden aşınızı olun, tedbirlere uyun" ifadesini kullandı.
Vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altına tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır. Vakit kaybetmeden, gece gündüz demeden, haftasonu demeden aşınızı olun, tedbirlere uyun. pic.twitter.com/oYEJs9PuFT— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 30, 2021
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