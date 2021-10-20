COVID-19'da 24 saatte 224 ölüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her zamankinden farklı olarak bugün önce COVID-19'dan hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısını paylaştı.

Koca, şunları söyledi:



"84 Milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214."



84 Milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 20, 2021

'Acaba nerede hata yapıyoruz'

Bakan Koca bu açıklamasından 17 dakika sonra bu kez vaka tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saat içinde 29 bin 760 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca ikinci açıklamasında, "Türkiye, nüfusa kıyasla aşı oranı en iyi ülkeler arasında. Buna rağmen, günlük vaka ve can kaybı sayılarımız arasında belirgin farklar var. Aşı her yerde benzer etkiyi göstereceğine göre, acaba nerede hata yapıyoruz? Tedbirlerde zayıfız. Aşılanma da tedbir de artmalı." ifadesini kullandı.