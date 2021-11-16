COVID-19'da 25 bin 101 vaka, 227 ölüm

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. Türkiye'de bugün 356 bin 514 COVID-19 testi yapıldı.

Açıklanan verilere göre, Türkiye'de 25 bin 101 yeni vaka tespit edilirken, 227 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kapalı mekanlarda geçirilen zamanın artmasıyla virüsün yayılma riskinin de artacağını belirterek, kalabalık ailelerin fertlerini dikkatli davranmaları konusunda uyardı.

Fahrettin Koca şunları söyledi:

“Kapalı mekânlarda artık daha fazla zaman geçireceğiz. Maske ve mesafe tedbirlerine uyum azaldığı için virüsün yayılma riski artacak. Yaşlıların gençlerle bir arada yaşadığı kalabalık ailelerin fertleri dışarıda tedbirlere daha çok dikkat etmeli ve eksik aşılarını tamamlamalıdır” uyarısında bulundu.