COVID-19'da 25 bin 216 vaka, 207 ölüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ikinci doz aşı olmayan 5 milyon 166 bin 607 kişinin olduğunu açıkladı. Beklenen seviyenin altında olduğumuzu belirtan Koca, sadece 12 milyon 180 bin 234 kişinin 3 doz aşısını yaptırdığını belirtti.

Koca şunları söyledi:

"Bir dozun yetersizliğinin bilinmesine ve ısrarlı uyarılara rağmen ikinci doz aşısını olmayan 5.166.607 kişi var. Üçüncü dozda ise beklenen seviyenin çok altındayız: Sadece 12.180.234 kişi üçüncü doz aşısını oldu. Bu, yetişkin nüfusun %20,01’ine karşılık geliyor. Aşılarınızı olun."

Bir dozun yetersizliğinin bilinmesine ve ısrarlı uyarılara rağmen ikinci doz aşısını olmayan 5.166.607 kişi var. Üçüncü dozda ise beklenen seviyenin çok altındayız: Sadece 12.180.234 kişi üçüncü doz aşısını oldu. Bu, yetişkin nüfusun %20,01’ine karşılık geliyor. Aşılarınızı olun. pic.twitter.com/2gogGfLEg2 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 30, 2021

40 bin sağlıkçı atamasıyla ilgili açıklama

Bakan Koca, 40 bin sağlıkçının atanmasıyla ilgili olarak ise, "Sağlık çalışanları ile ilgili görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor. Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak" dedi.

Bakan Koca konuşmasında, "Bu kış ilave bir tedbir önermiyoruz. Yeni bir varyant olmasına rağmen kapatma düşünmüyoruz" diyen Koca, "Şu anda Omicron varyantı Türkiye'de yok. Bizde ağırlıklı olarak delta var" ifadelerini kullandı.