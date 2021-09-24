COVID-19'da 27 bin 197 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı, COVID-19 günlük vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saat içinde 27 bin 197 yeni vaka kayda geçti, 221 kişi hayatını kaybetti. Her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,58 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "ALIŞMAK RİSKİ ARTIRIR! Bugünkü vaka sayısı 27.197. Can kaybımız 221. Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız. Karar verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz." açıklamasını yaptı.
ALIŞMAK RİSKİ ARTIRIR! Bugünkü vaka sayısı 27.197. Can kaybımız 221. Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız. Karar verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz. pic.twitter.com/IsBRgRlSmo— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 24, 2021
Bakan Koca, bu açıklamadan kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından haftalık insidans haritasını yayınladı.
Buna göre, 11-17 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni COVID-19 vaka sayıları açıklandı. En fazla vakanın görüldüğü il 100 binde 538,61 ile Trabzon oldu. Trabzon'u Rize ve Erzincan takip etti.
11-17 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/Uv8dk8orfU— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 24, 2021