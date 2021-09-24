COVID-19'da 27 bin 197 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "ALIŞMAK RİSKİ ARTIRIR! Bugünkü vaka sayısı 27.197. Can kaybımız 221. Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız. Karar verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz." açıklamasını yaptı.

ALIŞMAK RİSKİ ARTIRIR! Bugünkü vaka sayısı 27.197. Can kaybımız 221. Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız. Karar verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz. pic.twitter.com/IsBRgRlSmo — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 24, 2021

Bakan Koca, bu açıklamadan kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından haftalık insidans haritasını yayınladı.



Buna göre, 11-17 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni COVID-19 vaka sayıları açıklandı. En fazla vakanın görüldüğü il 100 binde 538,61 ile Trabzon oldu. Trabzon'u Rize ve Erzincan takip etti.