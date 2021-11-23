COVID-19'da 28 bin 170 vaka, 208 ölüm
Sağlık Bakanlığı, COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. Buna göre son 24 saatte 28 bin 170 kişinin testi pozitif çıktı, 208 kişi hayatını kaybetti.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Covid-19 solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Çoğu kere farkında bile olmadan yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşma ihtimalini artıyor. Temas ettiğimiz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Maskenin bu açıdan da koruma sağladığını ise unutmamalıyız. pic.twitter.com/RaHbiTwSfF— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 23, 2021
Etiketler