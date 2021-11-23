  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. COVID-19'da 28 bin 170 vaka, 208 ölüm
Takip Et

COVID-19'da 28 bin 170 vaka, 208 ölüm

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. Buna göre son 24 saatte 28 bin 170 kişinin testi pozitif çıktı, 208 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et
Etiketler
koronavirüs COVID GÜNLÜĞÜ