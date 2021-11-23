COVID-19'da 28 bin 170 vaka, 208 ölüm

Covid-19 solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Çoğu kere farkında bile olmadan yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşma ihtimalini artıyor. Temas ettiğimiz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Maskenin bu açıdan da koruma sağladığını ise unutmamalıyız. pic.twitter.com/RaHbiTwSfF