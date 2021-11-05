COVID-19'da 28 bin 193 yeni vaka, 198 ölüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 vaka tablosunu ve aşı verilerini paylaştı.



Buna göre Türkiye'de son 24 saat içinde 28 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı. 198 kişi hayatını kaybetti.



Bakan Koca vatandaşların aşılarını ertelemeden yaptırmalarını istedi. Koca, "Riske karşı ideal sonuç tam doz aşı ile elde ediliyor. Gebelerin, kronik hastalığı olanların ve 60 yaş üzerindekilerin tam aşılı olmaları son derece önemlidir. İki doz mRNA aşısı olanlardan şu an öncelik grubundakiler de zaman kaybetmeden randevu alabilir. Aşı ertelemeye gelmez." ifadelerini kullandı.

RİSKE KARŞI İDEAL SONUÇ tam doz aşı ile elde ediliyor. Gebelerin, kronik hastalığı olanların ve 60 yaş üzerindekilerin tam aşılı olmaları son derece önemlidir. İki doz mRNA aşısı olanlardan şu an öncelik grubundakiler de zaman kaybetmeden randevu alabilir. Aşı ertelemeye gelmez. pic.twitter.com/gEAIKghFBO — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 5, 2021