COVID-19'da 28 bin 543 vaka, 229 ölüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske kullanımına dikkat çekti.



Pandemide zamanla tedbir yorgunluğu ve ciddi ihmaller yaşandığını belirten Koca, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte, tedbirlerin uygulanması konusunda vatandaşları uyardı.

Bakan Koca şunları ifade etti:

"Tedbir, gerekli olduğu yerde alınmalı. Örneğin yakınınızda kimse yoksa maske gereksiz, insan yoğunluğunun fazla olduğu ortamlardaysa maske vazgeçilmezdir. Şartlar zamanla TEDBİR YORGUNLUĞUNA ve ciddi ihmale yol açtı. Mevsim kış. Tedbirleri makul şekilde tekrar uygulamaya koyalım."