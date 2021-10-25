COVID-19'da 28 bine yakın vaka, 232 can kaybı

Türkiye'de 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 77,68, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,95 olarak kayıtlara geçti.

Bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 115 milyon 480 bin 511'e yükseldi. COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 224 bin 799 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu on il Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir Edirne, ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde ikinci doz aşı oranının yüzde 77.5'i geçtiğini açıkladı. 56 ilin ortalamının altında kaldığını bilirten Koca, aşıyla birlikte tedbirlerin de unutulmaması gerektiğini belirtti.

İkinci doz aşı oranının Türkiye genelinde %77,5’i geçmesi gurur duyulacak bir toplumsal başarıdır. Halen 56 ilimiz ülke ortalamasının altında, bazı illerde fark büyük. Aşıyla birlikte tedbirlerin de önemli olduğunu unutmamalıyız. pic.twitter.com/TeJRTQFsBt — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 25, 2021

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