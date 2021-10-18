COVID-19'da 29 bin 240 yeni vaka, 214 ölüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 salgınıyla ilgili aşının çıkış yolu olarak görüldüğünü belirterek, 18-25 yaş grubu arasında bulunan gençleri aşı yaptırmaya çağırdı. Koca şu ifadeleri kullandı:

"Kronik hastalığı olanlar ve büyüklerimiz Covid-19’u ağır geçiriyor. Tam doz aşı olmalarını ısrarla öneriyoruz. Gençlere çağrımız devam ediyor. 18-25 yaş arası grupta tam doz aşılı olma oranı %53,77. Dünya salgından çıkış yolu olarak aşıya odaklanmış durumda. Aşı ihmal edilmemeli!"

Kronik hastalığı olanlar ve büyüklerimiz Covid-19’u ağır geçiriyor. Tam doz aşı olmalarını ısrarla öneriyoruz. Gençlere çağrımız devam ediyor. 18-25 yaş arası grupta tam doz aşılı olma oranı %53,77.

Dünya salgından çıkış yolu olarak aşıya odaklanmış durumda. Aşı ihmal edilmemeli! pic.twitter.com/YTE4g6xsKW — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 18, 2021

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