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COVID-19'da 29 bin 240 yeni vaka, 214 ölüm

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 vaka tablosunu ve aşı verilerini açıkladı. Buna göre son 24 saat içinde Türkiye'de 29 bin 240 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 214 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 salgınıyla ilgili aşının çıkış yolu olarak görüldüğünü belirterek, 18-25 yaş grubu arasında bulunan gençleri aşı yaptırmaya çağırdı. Koca şu ifadeleri kullandı:

"Kronik hastalığı olanlar ve büyüklerimiz Covid-19’u ağır geçiriyor. Tam doz aşı olmalarını ısrarla öneriyoruz. Gençlere çağrımız devam ediyor. 18-25 yaş arası grupta tam doz aşılı olma oranı %53,77. Dünya salgından çıkış yolu olarak aşıya odaklanmış durumda. Aşı ihmal edilmemeli!"

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