COVID-19'da 31 bin 655 vaka, 213 ölüm

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saat içinde 31 bin 655 yeni vaka tespit edildi. 213 kişi virüse bağlı sebeplerden hayatını kaybetti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloda uzun süredir ciddi değişikliklerin bulunmadığını belirterek, tedbirlerin uygulanması durumunda daha iyi sonuçların alınacağını ifade etti.



Koca şunları kaydetti:



"Tabloda bir süredir ciddi değişkenlikler görülmüyor. Bu seyir, kontrolü kolaylaştırıyor. Tedbirlere daha fazla duyarlı olursak vaka sayılarında daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Salgın ortamından çıkış için, aşı gündemde ilk sırada yer alıyor. Aşınızı vaktinde yaptırın."

Tabloda bir süredir ciddi değişkenlikler görülmüyor. Bu seyir, kontrolü kolaylaştırıyor. Tedbirlere daha fazla duyarlı olursak vaka sayılarında daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Salgın ortamından çıkış için, aşı gündemde ilk sırada yer alıyor. Aşınızı vaktinde yaptırın. pic.twitter.com/jqjJyu7eNw — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 28, 2021