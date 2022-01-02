COVID-19'da 33 bin 520 vaka, 129 ölüm

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 129 kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, 33 bin 520 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 129 oldu. Bir günde toplam 362 bin 836 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 22 bin 161 olarak kaydedildi.



Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,19 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,73 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 132 milyon 215 bin 015’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 87,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,0 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “60 yaş üzeri risk altında. Son 1 ay içindeki verilere göre, kayıplarımızın %87,2’si vakaların %16,8’i arasından oldu. Ölüm oranı yüksek bu grup, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlardır. Büyükler, kronik hastalığı olanlar kendilerini koruma altına almalıdır. Mutlaka” dedi.