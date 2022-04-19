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COVID-19'da 4 bin 217 yeni vaka, 23 ölüm

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. Bugün 4 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 23 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saat içinde 162 bin 855 test yapıldı, 16 bin 561 hasta iyileşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 369 bin 656 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

 

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