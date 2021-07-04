COVID-19'da 4 bin 418 yeni vaka, 50 ölüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 vaka tablosunda yapılan değişiklikle birlikte vaka sayısını açıkladı.



Koca, vaka sayılarıyla birlikte aşı seyrinin yeni ekranda izleneceğini açıkladı.



Koca, "Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak." ifadelerini kullandı.

Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/l3q5lXvMvV — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 4, 2021