COVID-19'da 49 bin 424 vaka, 188 ölüm

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni COVID-19 tablosu açıklandı.



3 Mart’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 49 bin 424 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 188 oldu. Bir günde toplam 398 bin 242 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 66 bin 873 olarak kaydedildi.



En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,13 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,96 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 145 milyon 870 bin 323 ’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.