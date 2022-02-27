COVID-19'da 49 bin 792 vaka, 206 ölüm
COVID-19 vaka tablosu açıklandı. Türkiye'de vaka sayıları düştü. Son 24 saat içinde 49 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgında vaka sayısı ve ölüm oranlarının düştüğüne dikkat çekerek, hatırlatma dozlarının yaptırılmasını ve risk gruplarının kendilerini korumasını istedi.
Koca, "Vaka sayılarındaki düşüş trendi sonucunda, risk grubunda olup hastalığa yakalananların ve buna bağlı vefatların sayısı azalıyor. Dünya salgına karşı mücadeleyi artık aşıyla veriyor. Hatırlatma dozlarını hepimiz yaptırmalı, risk grubundaysak kendimizi iyi korumalıyız." ifadelerini kullandı.
Vaka sayılarındaki düşüş trendi sonucunda, risk grubunda olup hastalığa yakalananların ve buna bağlı vefatların sayısı azalıyor. Dünya salgına karşı mücadeleyi artık aşıyla veriyor. Hatırlatma dozlarını hepimiz yaptırmalı, risk grubundaysak kendimizi iyi korumalıyız. pic.twitter.com/iwd98hYVpN— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 27, 2022