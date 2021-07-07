COVID-19'da 5 bin 160 yeni vaka, 52 ölüm
Sağlık Bakanlığı COVID-19 vaka tablosu ve illere göre aşı haritasını açıkladı.
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Buna göre, son 24 saatte 5 bin 160 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.
Birinci doz aşı ortalaması yüzde 59.42, ikinci doz aşı ortalaması yüzde 26.11, 'Birinci-ikinci-üçüncü doz aşı' toplamı, 55 milyon 349 bin 378 olarak gerçekleşti.
Harita kırmızıdan maviye dönecek. Aşı programının başarıya ulaşma hızı salgını gündemden çıkarma süremizi belirleyecek. Aşınızı olarak mücadeleye katılın. pic.twitter.com/0Z7XEOAKcj— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 7, 2021
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