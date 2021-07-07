  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. COVID-19'da 5 bin 160 yeni vaka, 52 ölüm
Takip Et

COVID-19'da 5 bin 160 yeni vaka, 52 ölüm

Sağlık Bakanlığı COVID-19 vaka tablosu ve illere göre aşı haritasını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Buna göre, son 24 saatte 5 bin 160 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.

Birinci doz aşı ortalaması yüzde 59.42, ikinci doz aşı ortalaması yüzde 26.11, 'Birinci-ikinci-üçüncü doz aşı' toplamı, 55 milyon 349 bin 378 olarak gerçekleşti. 

Etiketler
koronavirüs