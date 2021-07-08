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COVID-19'da 5 bin 171 yeni vaka, 48 can kaybı

Sağlık Bakanlığı günlük COVID-19 vaka tablosu ile aşı haritasını açıkladı. Buna göre, Son 24 saat içinde 5 bin 171 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamasında "Mavi olmaya yaklaşan illerimizin sayısı artıyor. Aşı ile tam bağışıklık sağlanabilmesi için biran evvel aşınızı olun." ifadesini kullandı.

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koronavirüs