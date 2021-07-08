COVID-19'da 5 bin 171 yeni vaka, 48 can kaybı
Sağlık Bakanlığı günlük COVID-19 vaka tablosu ile aşı haritasını açıkladı. Buna göre, Son 24 saat içinde 5 bin 171 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamasında "Mavi olmaya yaklaşan illerimizin sayısı artıyor. Aşı ile tam bağışıklık sağlanabilmesi için biran evvel aşınızı olun." ifadesini kullandı.
Mavi olmaya yaklaşan illerimizin sayısı artıyor. Aşı ile tam bağışıklık sağlanabilmesi için biran evvel aşınızı olun. pic.twitter.com/QzUJWGU64A— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 8, 2021
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