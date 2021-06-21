COVID-19'da 5 bin 294 yeni vaka, 51 ölüm

Sağlık Bakanlığı verilerine göre;

Türkiye'de COVID-19'da 24 saatte 51 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 294 yeni vaka kaydedildi. Yeni hasta sayısı 429, toplam vaka sayısı 5 milyon 375 bin 593 olarak gerçekleşti.





Bugün iyileşen 5 bin 93 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 237 bin 731'e ulaştı.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2.9, ağır hasta sayısının ise 808 olduğu belirtildi.