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COVID-19'da 5 bin 404 yeni vaka, 49 ölüm

COVID-19 günlük vaka tablosu ve aşılama haritası verileri açıklandı. Buna göre, son 24 saatte 5 bin 404 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 49 kişi hayatını kaybetti.

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Aşıda birinci doz Türkiye ortalaması 61.16, ikinci doz aşı ortalaması yüzde 28.26, birinci, ikinci, üçüncü doz aşı toplamı 58 milyon 594 bin 137 olarak gerçekleşti.

Etiketler
koronavirüs