COVID-19'da 5 bin 404 yeni vaka, 49 ölüm

Aşıda birinci doz Türkiye ortalaması 61.16, ikinci doz aşı ortalaması yüzde 28.26, birinci, ikinci, üçüncü doz aşı toplamı 58 milyon 594 bin 137 olarak gerçekleşti.

Hoş geldin Edirne. Hedef nüfusun %75'inden fazlası aşı olan 4. Şehrimiz Edirne oldu. Tüm illerimizin en kısa sürede mavi renge dönmesi için aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/mgNOLlo218 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 12, 2021