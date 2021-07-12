COVID-19'da 5 bin 404 yeni vaka, 49 ölüm
COVID-19 günlük vaka tablosu ve aşılama haritası verileri açıklandı. Buna göre, son 24 saatte 5 bin 404 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 49 kişi hayatını kaybetti.
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Aşıda birinci doz Türkiye ortalaması 61.16, ikinci doz aşı ortalaması yüzde 28.26, birinci, ikinci, üçüncü doz aşı toplamı 58 milyon 594 bin 137 olarak gerçekleşti.
Hoş geldin Edirne. Hedef nüfusun %75'inden fazlası aşı olan 4. Şehrimiz Edirne oldu. Tüm illerimizin en kısa sürede mavi renge dönmesi için aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/mgNOLlo218— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 12, 2021
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