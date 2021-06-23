COVID-19'da 5 bin 809 yeni vaka, 65 ölüm

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saat içinde 65 kişi COVID-19'dan hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 358’e yükseldi.

Bugün 224 bin 192 test yapıldı, 5 bin 809 yeni vaka tespit edilirken, 550 yeni hasta kayıtlara geçti.

Toplam vaka sayısı 5 milyon 387 bin 545'a, iyileşen 5 bin 917 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 248 bin 862’ye yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2.9, ağır hasta sayısının ise 763 olduğu açıklandı.