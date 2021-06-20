COVID-19'da 5 bin 91 yeni vaka, 63 ölüm

Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 91 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 297 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 409 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 813 oldu, 4 bin 219 kişinin COVID-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 232 bin 638'e yükseldi.

Test sayısı 58 milyon 552 bin 783, vaka sayısı 5 milyon 370 bin 299, vefat sayısı 49 bin 185 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Son bir haftada Türkiye'de birinci ve ikinci doz 7 milyon 773 bin 105 aşı

Öte yandan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 20 Haziran saat 19.45 itibarıyla Türkiye'de yapılan birinci doz aşı sayısı 27 milyon 95 bin 368, ikinci doz aşı sayısı 14 milyon 389 bin 894 oldu. Böylece, ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı, 41 milyon 485 bin 262 olarak gerçekleşti.

COVID-19'la mücadelede, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 7 milyon 773 bin 105 aşı uygulandı.

İstanbul'da 5 milyon 216 bin 30'u birinci doz, 2 milyon 355 bin 422'si ikinci doz olmak üzere toplam 7 milyon 571 bin 452 doz aşı yapıldı.

Ankara'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 277 bin 546, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 200 bin 896, toplam aşı miktarı 3 milyon 478 bin 442 olarak kayıtlara geçti.

İzmir'de ise 1 milyon 830 bin 347'si birinci doz, 981 bin 307'si ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı, 2 milyon 811 bin 654 doz oldu.