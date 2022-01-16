COVID-19'da 54 bin 100 vaka, 136 ölüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19'da son 24 saat içinde 54 bin 100 kişinin testinin pozitif çıktığını, 136 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Vaka sayıları ve ölüm oranlarında düne göre ciddi oranda düşüş yaşandı.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,98, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,24 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 139 milyon 230 bin 188 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Bakan Koca, süreci makul bir yekilde yönetme çabasının ülkeyi normale yaklaştırdığını belirterek, "Ne endişe ne gevşeme" ifadesini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından şunları ifade etti:

"Salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir “salgın” olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. NE ENDİŞE NE GEVŞEME! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız."



