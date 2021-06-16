COVID-19'da 6 bin 221 vaka, 71 ölüm

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 221 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti, 227 bin 163 COVID-19 testi yapıldı, hasta sayısı ise 548 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 881, iyileşen sayısı 5 milyon 215 bin 654 oldu.

Test sayısı 57 milyon 674 bin 798'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 348 bin 249, vefat sayısı ise 48 bin 950 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.