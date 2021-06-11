COVID-19'da 6 bin 261 yeni vaka, 69 ölüm

Sağlık Bakanlığı günlük COVID-19 vaka tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 6 bin 261 yeni vaka tespit edilirken, 69 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 224 bin 128 test yapıldı, 6 bin 261 yeni vaka, 561 hasta tespit edildi. COVID-19 nedeniyle 69 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 217 kişi de iyileşti.

Toplam test sayısı 56 milyon 570 bin 784, toplam vaka sayısı 5 milyon 319 bin 359, toplam vefat sayısı 48 bin 593, toplam ağır hasta sayısı 997, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 192 bin 945 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Türkiye'de 32 milyon 792 bin 871 doz aşı uygulandı

Türkiye'de bugüne kadar 32 milyon 792 bin 871 doz COVID-19 aşısı yapıldı. 19 milyon 216 bin 994 kişiye ilk doz, 13 milyon 575 bin 877 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.