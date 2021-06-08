COVID-19'da 6 bin 609 yeni vaka, 86 ölüm

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 günlük vaka tablosunu açıkladı.



Buna göre son 24 saatte 6 bin 609 yeni vaka kaydedildi. 86 kişi hayatını kaybetti. Yeni hasta sayısı 557 olarak gerçekleşti.





Bugün 225 bin 527 koronavirüs testi yapıldı. Toplam vefat eden kişi sayısı 48 bin 341, toplam vaka sayısı 5 milyon 300 bin 236, ağır hasta sayısı ise bin 44 oldu.