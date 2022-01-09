COVID-19'da 62 bine yakın vaka, 173 ölüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saat içinde 61 bin 727 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığını, 173 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,60, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,99 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 136 milyon 281 bin 40 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Bakan Koca, Türkiye genelinde hastaneye yatış oranında yüzde 6.2 artış olduğunu belirterek, kayıpların büyük bir kısmının 60 yaş üzerindekiler ve kronik hastalığı olan hastalar olduğunu ifade etti.

Koca şunları kaydetti:

"Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son üç hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda %6,2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar."