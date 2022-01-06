COVID-19'da 68 bin 413 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saat içinde 68 bin 413 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 418 bin 823 test yapıldı, 156 kişi hayatını kaybetti, 25 bin 502 kişi iyileşerek sağlığına kavuştu.

Bağlık Bakanı Koca, kapalı alanlarda uzun süre kalınmaması gerektiğini belirterek, katılımın zorunlu olmadığı buluşmaların ertelenmesi tavsiyesinde bulundu.

Bakan Koca, şunları ifade etti:

"Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekânları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda."