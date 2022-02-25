COVID-19'da 71 bin 736 vaka, 266 ölüm
Sağlık Bakanlığı, COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. Buna göre son 24 saat içinde 71 bin 736 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi hayatına kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, can kayıplarının yüksek olmasına dikkat çekerek 65 yaş üstü kronik hastalığı olan hastaların kendilerini koruması gerektiğini belirtti.
Koca, "Can kayıplarımızın neden yüksek seyrettiği dikkat çeken bir konu. Bu kayıpların vakaların küçük bir kısmı içinde yaşandığı, hastalığı ağır geçirme ihtimali olan 65 yaş üstüyle kronik hastalarımızın kendilerini koruması gerektiği unutulmamalı." ifadelerini kullandı.
Can kayıplarımızın neden yüksek seyrettiği dikkat çeken bir konu. Bu kayıpların vakaların küçük bir kısmı içinde yaşandığı, hastalığı ağır geçirme ihtimali olan 65 yaş üstüyle kronik hastalarımızın kendilerini koruması gerektiği unutulmamalı. pic.twitter.com/tyciCFGVoH— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 25, 2022