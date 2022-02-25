COVID-19'da 71 bin 736 vaka, 266 ölüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, can kayıplarının yüksek olmasına dikkat çekerek 65 yaş üstü kronik hastalığı olan hastaların kendilerini koruması gerektiğini belirtti.

Koca, "Can kayıplarımızın neden yüksek seyrettiği dikkat çeken bir konu. Bu kayıpların vakaların küçük bir kısmı içinde yaşandığı, hastalığı ağır geçirme ihtimali olan 65 yaş üstüyle kronik hastalarımızın kendilerini koruması gerektiği unutulmamalı." ifadelerini kullandı.